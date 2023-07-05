السفير الفلسطينى: نعول على مصر فى دعم التهدئة واستعادة العملية السياسية

أكد السفر الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، اليوم الأربعاء، أنهم يعولون كثيرًا على موقف ودور مصر الشقيقة الكبرى في القضية الفلسطينية، وأيضًا المملكة الأردنية الهاشمية بحكم العلاقات التاريخية وبحكم الجغرافيا والشراكة الموجودة.

وأكد "اللوح"، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر السفارة في القاهرة مع الإعلاميين المصريين، أن مصر دولة عربية قوية تلعب دورًا محوريًا في المنطقة عربيًا وإفريقيًا، كما أن لها تأثيرًا قويًا ومباشرًا في الدول الإسلامية والشرق الأوسط والعالم كله، ولذلك نحن نعول كثيرًا على دور مصر في وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار اللوح إلى أن فلسطين تعول كثيرًا على مصر من خلال إطلاق عملية سياسية جادة في إطار مؤتمر دولى للسلام من خلال الرباعية الأوروبية العربية "مجموعة ميونخ"، التي تضم مصر، الأردن، فرنسا وألمانيا، لافتًا إلى أن تلك الرباعية تستنهض دور الرباعية الدولية التي فقدت دورها منذ سنوات.

وأكد "اللوح" أن القيادة الفلسطينية تعول على مصر ليس فقط في الدفع باتجاه التهدئة والمصالحة الفلسطينية، وإنما أيضًا في استعادة العملية السياسية وتوفير مناخ مناسب في المنطقة يبدأ من خلال وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وعدوان مستمر من قبل الاحتلال.