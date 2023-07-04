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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي في جنين

بدأ الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، سحب قواته من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت ليومين. 

وشهدت الساعات القليلة الماضية هدوءًا في وتيرة تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وعناصر المقاومة الفلسطينيةفي جنين، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

 

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وجاء الهدوء في وتيرة تبادل إطلاق النار في جنين على خلفية استعداد الجيش الإسرائيلي لسحب قواته تدريجيا. 

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد مخيم جنين، فجر أمس، الاثنين، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة نحو 200 أخرين بينهم أطفال ونساء.

واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي معامل لتصنيع المتفجرات تابعة لعناصر المقاومة، بالإضافة إلى اعتقال واستجواب نحو 100 فلسطيني بدعوى تخطيطهم لعمليات ضد إسرائيل. 

جنين الجيش الإسرائيلي إسرائيل مخيم جنين العملية العسكرية

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