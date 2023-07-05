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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لخلق حالة من الفوضى وتفجير ساحة الصراع

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

طالب وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال، تعقيباً على التصعيدات الأخيرة التي نفذها الجانب الإسرائيلي في مخيم جنين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الدمار الهائل، والتخريب الذي ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية، ووثّقته وسائل الإعلام بالصوت والصورة في جنين ومخيمها، يعكسان، لمن يريد أن يفهم من المسئولين الدوليين، حقيقة الاحتلال الإسرائيلي البغيض والعنصري.

وأضافت، ما تعرضت له جنين ومخيمها حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم التي اعتاد الاحتلال ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، منذ ما يزيد على 75 عاماً، ولا يزال متواصلاً، في ظل الحماية التي يوفرها بعض الدول للاحتلال، والحصانة من العقاب والمساءلة الدولية، مؤكدة أن إسرائيل تسعى لخلق حالة من الفوضى وتفجير ساحة الصراع برُمتها، لدفن أي فرص لحلول سياسية تفاوضية.

وزارة الخارجية الفلسطينية الخارجية الفلسطينية إسرائيل

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