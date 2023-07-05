ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث بالشأن الإسرائيلى: هدف حكومة الاحتلال من اقتحام جنين هو إرضاء المستوطنين

اقتحام جنين
اقتحام جنين

تحدث الدكتور هشام أبوهاشم باحث في الشأن الإسرائيلي، عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وبالرغم من انسحات القوات العسكرية من جنين إلا هناك تكهنات بهجمات عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، معلقا: «الشعب الفلسطيني تعود على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي».

وقال أبوهاشم، في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إن هدف إسرائيل من اقتحام مدينة ومخيم جنين هو إرضاء المستوطنين، موضحًا أن ما يحدث في مخيم جنين يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما وما قبلها من جانب الاحتلال البريطاني كانت هناك مجازر صهيونية تُرتكب من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ترتكب الجرائم وتقتحم المنازل وتعتقل شبابها ورجالها وليس بجديد هذا الأمر.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا ولا يخفى عليه بشكل عام كيف يعمل هذا الاحتلال على طرد وتهجير المواطنين من منازلهم، ولكن في جنين الأمر مختلف حيث قاوم سكانها الوحدات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير وبالفعل لم تستطع الدخول وسط هذا المخيم.

الشعب الفلسطيني الشأن الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية المنظمات الإرهابية الصهيونية مجازر صهيونية اقتحام جنين

الأكثر قراءة

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

التعليم تخصص 3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (تعرف عليهم)

أمن سوهاج يفك لغز اختفاء طفلة بعد 15 يومًا من البحث عنها فى طهطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا