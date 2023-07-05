باحث بالشأن الإسرائيلى: هدف حكومة الاحتلال من اقتحام جنين هو إرضاء المستوطنين

تحدث الدكتور هشام أبوهاشم باحث في الشأن الإسرائيلي، عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وبالرغم من انسحات القوات العسكرية من جنين إلا هناك تكهنات بهجمات عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، معلقا: «الشعب الفلسطيني تعود على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي».

وقال أبوهاشم، في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إن هدف إسرائيل من اقتحام مدينة ومخيم جنين هو إرضاء المستوطنين، موضحًا أن ما يحدث في مخيم جنين يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما وما قبلها من جانب الاحتلال البريطاني كانت هناك مجازر صهيونية تُرتكب من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ترتكب الجرائم وتقتحم المنازل وتعتقل شبابها ورجالها وليس بجديد هذا الأمر.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا ولا يخفى عليه بشكل عام كيف يعمل هذا الاحتلال على طرد وتهجير المواطنين من منازلهم، ولكن في جنين الأمر مختلف حيث قاوم سكانها الوحدات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير وبالفعل لم تستطع الدخول وسط هذا المخيم.