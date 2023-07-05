الكرملين: مخطط أوكرانيا لتخريب محطة زابوريجيا النووية قد يؤدى لكارثة

قال الكرملين، إن الأنباء بشأن تحذير الرئيس الصيني لنظيره الروسي فلاديمر بوتين من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا كاذبة.

وأضاف "الكرملين"، وفقاً لنبأ عاجل نقلته القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، مخطط أوكرانيا لتخريب محطة زابوريجيا النووية قد يؤدي إلى كارثة ذات عواقب وخيمة.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير جزء من السد، ونبهت السكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة وحذرتهم من حدوث فيضان، ورد المسئولون الروس بأن سد كاخوفكا تضرر جراء ضربات عسكرية أوكرانية في المنطقة المتنازع عليها.

وفي وقت سابق، حذرت كييف من أن انهيار السد يمكن أن يطلق العنان لـ18 مليون متر مكعب من المياه ويغرق خيرسون وعشرات المناطق الأخرى التي يعيش فيها مئات الآلاف من السكان، فضلا عن التهديد بإغراق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية، التي تحتلها روسيا.