السفير الفلسطينى بالقاهرة: إسرائيل تحاول زج المنطقة إلى حرب دينية

أكد السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تحاول زج المنطقة إلى حرب دينية.

وأشار اللوح، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الفلسطينية في القاهرة اليوم، إلى أن الاحتلال يسعى لتحويل الصراع إلى نزاع سكاني، بين الفلسطينيين واليهود، مشيرًا إلى أن هناك 750 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية حتى الآن مع توقعات بارتفاع الأعداد إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة مقابل 3 ملايين فلسطيني، فكيف يكون ما يحدث نزاعًا سكانيًا.

وشدد السفير الفلسطيني لدى القاهرة على أن ما يحدث هو صراع علي الأرض وصراع الوجود، وخاصة أن الوجود الفلسطيني يتعرض لاستهداف وانتهاكات مستمرة من قبل حكومة الاحتلال.

وأوضح "اللوح" أن هناك إرادة وتوجهًا من القيادة الفلسطينية لتعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، لافتًا إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع طارئ للأمناء والقوى السياسية الفلسطينية لوضع رؤية وطنية فلسطينية شاملة ليس فقط لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ولكن أيضًا لوضع برنامج وطني فلسطيني لمواجهة كل المخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "كما طالبت فلسطين مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة حول انتهاكات الاحتلال واستمرار العدوان على كل الأراضي الفلسطينية حتى لو قوبل بفيتو أمريكي، ولكن الإدانة والشجب تؤكد انتهاكات الاحتلال والإدارة الأمريكية مطالبة بتطبيق وتنفيذ الوعود التي اتخذتها من قبل تجاه الحق الفلسطيني".

وشدد "اللوح" على أن حل الدولتين هو المخرج المنطقي والوحيد للخروج من هذا المأزق وإنهاء ما يحدث من عدوان وانتهاكات.

وأشار "اللوح" إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل على وقف عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لعدم التزامها بالقرارات الدولية، ولم تلتزم بتنفيذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة.