تحرك برلماني يطالب الحكومة بردع المتلاعبين بـ"كروت تكافل وكرامة"

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر استلام كارت تكافل وكرامة لعدة سنوات.

وأشار منصور في الطلب المقدم منه: إلى شكوى المواطنين الذين يقوموا بعمل استعلام على موقع الوزارة ويتضح لهم أن الكارت سارى وعند ذهاب المواطنين للمكتب لاستلامه يتم اخطارهم بعدم وجود الكارت، موضحا أن ذلك يعنى بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الكروت يتم استخدامها بمعرفة أشخاص أخرين، وهذه المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات مع بعض الأشخاص وهو ما يعنى وجود فساد في أليات تسليم الكروت ويجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات الفورية والرادعة لوقف هذا.

وأوضح النائب أن بعض مستحقى برنامج كرامة، يظهر على موقع الكشف الطبى أنه (مستحق) وفي حالة الاستعلام تظهر النتيجة الرقم القومى أنه ليس لدية بطاقة تكافل وكرامة، متسائلا “عن سبب هذا التضارب؟”.

واستطرد: “لدى تجربة من 6 سنوات مع وزارة التموين حيث كانت شكوى اهالى العمرانية من عدم تسليم بطاقات التموين، وتدخل حينها النائب وقام بوضع ألية جديدة للنظام بالتنسيق مع وزارة التموين وتم بالفعل استدراك الأمر، وقمنا بتسليم بطاقات التموين لحوالى 126 ألف مواطن بالعمرانية"، متسائلا: “من كان يسرق قوت الشعب؟”.

وأوضح أن التغيير الذي اقترحه حينها على وزارة التموين ووافق وزير التموين على تطبيقه، وفر على مصر حوالى 11 مليار جنيه سنويا، كان يتم سرقتها من قوت الناس وتذهب لأباطرة الفساد.