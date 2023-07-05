السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر لها دور مهم ورئيسى فى دعمنا وصمودنا

أكد دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أهمية الإعلام المصري في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وانتهاكات الاحتلال وخاصة العدوان الأخير على مدينة ومخيم جنين.

صورة من المؤتمر

وأضاف «اللوح» خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، أن مصر لها دور مهم ورئيسي في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومعاناته ضد بطش وظلم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح السفير الفلسطيني أن مؤتمر اليوم هدفه هو إطلاع الإعلام المصري على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في جنين عقب انسحاب قوات الاحتلال عقب يومين من العدوان الذي أسفر عن وقوع 12 شهيدًا بينهم 6 أطفال، وأكثر من 140 مصابا بينهم حالات حرجة.

صورة من المؤتمر

وأشار «اللوح» إلى أن إسرائيل هدفها من عدوانها الأخير على جنين هو مصادرة دور السلطة الفلسطينية على الأرض أمنيا، مشددًا على أن السلطة باقية ودورها ثابت وباق وهى المسئولة الكاملة عن أمن وأمان الأراضي الفلسطينية .