ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: إزالة المعوقات أمام المستثمرين هدف أساسى للجمهورية الجديدة

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة السعي لرفع معدلات وجذب المستثمرين لرفع الطاقة الإنتاجية، وهذا يعد هدفًا من أهداف الجمهورية الجديدة استثمارًا بدون معوقات.

وأضاف النائب نادر الخبيري، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدولة تسعى بقوة لتشجيع الاستثمارات بجميع أنواعها، وذلك من أجل فرص استثمارية جديدة ودخول عدد أكبر من المستثمرين السوق مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار.


وأوضح أن الدولة منحت العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في عدة مجالات مختلفة سواء كانت صناعية أو سياحية وغيرها من المجالات التى تسهم في تنشيط السوق الاستثمارية.

ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، والتسويق للفرص الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الأسواق الكبيرة في المنطقة العربية والإفريقية، وبالتالي فهي محط أنظار المستثمرين.

وأشاد النائب نادر الخبيري بجهود الدولة الكبيرة المبذولة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمارات؛ من خلال مشروعات القوانين التي تسهم في تهيئة بيئة الاستثمار وضمان للأمان المستثمرين أو من خلال تهيئة البنية التحتية أو إنشاء المدن والمجمعات الصناعية.

استثمارات الحوافز الاستثمارية الجمهورية الجديدة المجمعات الصناعية النائب نادر الخبيري حوافز الاستثمار توفير فرص عمل جديدة مشروعات القوانين

الأكثر قراءة

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

التعليم تخصص 3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (تعرف عليهم)

أمن سوهاج يفك لغز اختفاء طفلة بعد 15 يومًا من البحث عنها فى طهطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا