"صور عارية وفيديوهات مفبركة على تيك توك".. اعترافات عاطل يبتز طليقته فى التبين

أدلى المتهم بتهديد طليقته وابتزازها ماليًا باعترافات تفصيلية أمام نيابة مايو والتبين الجزئية، فقال إنه طارد طليقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه يكبر طليقته بما يزيد على خمسة عشرة عامًا، وهي استغلته ماديًا طوال فترة الزواج، ثم طلبت الانفصال، وعندما رفضت بدأت تنظم جلسات لأشخاص من عائلته للتوسط لتطليقها، وعندما تم ذلك شعر بإحساس مهين، وأنه فقد كرامته ورجولته وقرر الانتقام منها.

وقال المتهم، إنه كان بحوزته بعض الصور لزوجته في أوضاع مخلة وبملابس عارية منذ فترة زواجهما، فبدأ يطاردها على هاتفها بإرسال رسائل نصية على تطبيق "واتس آب" ويطلب منها العودة لعصمته، وعندما رفضت بدأ يبتزها جنسيًا، فطلب منها إقامة علاقة جنسية كاملة واحدة وسيتركها.

وتابع: عندما بدأت تتجاهل رسائلي بدأت أرسل لها الفيديوهات والصور الإباحية لخدش شرفها، كما صممت لها فيديوهات ونشرها على موقع الـ"تيك توك" دون رضاها لتشويه سمعتها وفضحها، وتعمدت إزعاجها وطلبت منها مبالغ مالية للكف عن نشر صورها، لكنها أبلغت عني حتى تم ضبطي.

كانت تقدمت سيدة في مقتبل العمر ببلاغ إلى قسم شرطة التبين ضد طليقها الذي يكبرها بـ18 عامًا، والذي بدأ يكشف عن أنيابه عقب الانفصال فلم يتركها تعيش حياة هنيئة، موضحة أن طليقها يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عامًا، وهي واحد وعشرون عامًا ويبتزها بصور عارية تخصها.