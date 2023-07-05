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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

جريدة الدستور

شنت قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 6 قضايا أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وتحرير 1639 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 133 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ حملات الإجراءات الجمركية وزارة الداخلية بضائع أجنبية الصنع

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