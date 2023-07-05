أطعمة تقلل مستويات الكورتيزول فى الجسم وتمنحك الإسترخاء

عندما نشعر بالتوتر، ترتفع مستويات الكورتيزول لديك مما يمنحك شعور باليقظة والحيوية والاستعداد لكن ماذا يحدث عندما يستمر التوتر في إزعاجك لفترة طويلة وتظل مستويات الكورتيزول مرتفعة؟

هذه الحالة الصحية يمكن أن يعيق صحة القلب ، تهدد الجهاز الهضمي ، تزيد من مستويات السكر في الدم ، تقلل المناعة ، وبالتالي تؤثر سلبًا على الصحة العامة.

ووفقًا لموقع hindustantimes " الكورتيزول هرمون تحتاجه حقًا، لا يمكننا العيش بدونه، لكنه إذا كان مرتفعًا ، يؤثر على جميع الهرمونات في أجسامنا وفقا للدكتور جوتفريد الذى يقول إن استجابة الكورتيزول وإيجاد طرق للتحكم في التوتر أمر ضروري".

كيف يساعدك الكورتيزول؟

يساعدك على النهوض من السرير ، الشعور بأن لديك طاقة ، وهي في ذروتها عندما تستيقظ لأول مرة في الصباح خلال حوالي 30 إلى 60 دقيقة، استمرار التوتر طوال الوقت يعني أن الكورتيزول يمكن أن يظل مرتفعًا ويسبب عددًا من المشاكل.

ما هي آثاره الجانبية؟

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الوزن ، خاصة حول منطقة الوسط ؛ يجعلك غريب الأطوار. يمكن أن تقل ذاكرتك، يمنحك ضبابًا في الدماغ، وقد ثبت أن ارتفاع الكورتيزول يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة.

علامات زيادة الكورتيزول

الشعور بأنك تتسابق باستمرار من مهمة إلى أخرى.

التعب والتعب.

صعوبة النوم.

قلق وعصبية.

هفوات الذاكرة أو الشعور بالتشتت.

عسر الهضم أو القرحة أو ارتجاع المريء (مرض الجزر المعدي المريئي)

صعوبة التعافي من الإصابة الجسدية أكثر مما كانت عليه.

ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب.

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

زيادة محيط البطن ، أكبر من 35 بوصة لا علاقة لها بالانتفاخ.

كيفية موازنة الكورتيزول