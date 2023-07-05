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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة تقلل مستويات الكورتيزول فى الجسم وتمنحك الإسترخاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عندما نشعر بالتوتر، ترتفع مستويات الكورتيزول لديك مما يمنحك شعور باليقظة والحيوية والاستعداد  لكن ماذا يحدث عندما يستمر التوتر في إزعاجك لفترة طويلة وتظل مستويات الكورتيزول مرتفعة؟

 هذه الحالة الصحية يمكن أن يعيق صحة القلب ، تهدد الجهاز الهضمي ، تزيد من مستويات السكر في الدم ، تقلل المناعة ، وبالتالي تؤثر سلبًا على الصحة العامة. 

ووفقًا لموقع hindustantimes " الكورتيزول هرمون تحتاجه حقًا، لا يمكننا العيش بدونه، لكنه إذا كان مرتفعًا ، يؤثر على جميع الهرمونات في أجسامنا وفقا للدكتور جوتفريد الذى يقول إن استجابة الكورتيزول وإيجاد طرق للتحكم في التوتر أمر ضروري".

كيف يساعدك الكورتيزول؟

 يساعدك على النهوض من السرير ، الشعور بأن لديك طاقة ، وهي في ذروتها عندما تستيقظ لأول مرة في الصباح خلال حوالي 30 إلى 60 دقيقة،  استمرار التوتر طوال الوقت يعني أن الكورتيزول يمكن أن يظل مرتفعًا ويسبب عددًا من المشاكل.

ما هي آثاره الجانبية؟

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الوزن ، خاصة حول منطقة الوسط ؛ يجعلك غريب الأطوار. يمكن أن تقل ذاكرتك، يمنحك ضبابًا في الدماغ، وقد ثبت أن ارتفاع الكورتيزول يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة.

علامات زيادة الكورتيزول

  • الشعور بأنك تتسابق باستمرار من مهمة إلى أخرى.
  • التعب والتعب.
  • صعوبة النوم.
  • قلق وعصبية.
  • هفوات الذاكرة أو الشعور بالتشتت.
  • عسر الهضم أو القرحة أو ارتجاع المريء (مرض الجزر المعدي المريئي)
  • صعوبة التعافي من الإصابة الجسدية أكثر مما كانت عليه.
  • ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب.
  • ارتفاع نسبة السكر في الدم.
  • زيادة محيط البطن ، أكبر من 35 بوصة لا علاقة لها بالانتفاخ.

كيفية موازنة الكورتيزول

  • تأكد من احتواء الفيتامينات المتعددة على فيتامينات ب (ب 1 ، ب 5 ، ب 6 ، ب 12).
  • أضف فيتامين ج والتيروزين حيث يمكن أن تساعد في خفض الكورتيزول.
  • تناول زيت السمك يوميًا: الرجال والنساء الذين تناولوا 4000 ملليجرام (4 جرام) من زيت السمك يوميًا لمدة ستة أسابيع خفضوا الكورتيزول الصباحي إلى مستويات صحية.
  • تجنب الكافيين والكحول: يرفع الكحول الكورتيزول ويستمر التأثير لمدة 24 ساعة عند الرجال - وربما لفترة أطول عند النساء، كما  يحفز الكافيين خلايا قشر الكظر مباشرة على إنتاج المزيد من الكورتيزول ، بالإضافة إلى المزيد من الإبينفرين والنورادرينالين والأنسولين.
  • تجنب أطعمة مثل الجلوتين ومنتجات الألبان فقد ترفع الكورتيزول.
صحة الجهاز الهضمي مستويات السكر في الدم مستويات الكورتيزول مرتفعة لماذا نحتاج حتى للتوتر ارتفاع نسبة السكر في الدم صعوبة التعافي من الإصابة الجسدية

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