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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عامًا لمتهم فى قضية سلاح بمدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام لحيازته سلاحا ناريا في مدينة نصر، وتغريمه ألف جنيه ومصادرة السلاح وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٤۳۹۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات ثالث مدينة نصر،  والمقيدة برقم ۱۲۳۲ لسنة ۲۰۲۲ كلي القاهرة الجديدة، عن أنه في ٢٠٢٢/٨/٢١، بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز المتهم سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.

وأوضح، أمر الإحالة أنه وحال مرور النقيب إبراهيم الغمري، معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محمد م، سائراً بالطريق العام محرزاً سلاح نارى غير مششخن الفرد خرطوش بغير ترخيص، وبضبطه ومواجهته به أقر بإحرازه بغير ترخيص.

جنايات القاهرة السجن لمدة عام مدينة نصر

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