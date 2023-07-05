مسيرة التنمية.. 1.9 مليون ألف رسالة واردات بالجمارك خلال 9 سنوات

شهد قطاعي الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

- استقبال مليون و890 ألف رسالة، منها مليون و277 ألف رسالة صناعية، عدد المقبول منها مليون 257 ألف رسالة، واستقبال 612.7 ألف رسالة غير صناعية، عدد المقبول منها 600 ألف رسالة.

- فحص 2 مليون و510 ألف رسالة، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها مليون و631 ألف عينة غذائية وكيميائية و879 ألف عينة صناعية.

- استخراج 253213 سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة منها 125741 سجل مستوردين، و40822 سجل مستلزمات الإنتاج، و60736 سجل مصدرين، و5394 سجل سمسرة عقارية، و18482 سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية، و2038 سجل دعاية وإعلان.

- إصدار 2 مليون و971.5 ألف شهادة منشأ.

- إصدار أكثر من 45 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول إفريقية وعربية

- اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والألبان، و5 معامل جديدة لتقدير السموم الفطرية في الأغذية، و1203 اختبار معتمد طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025، و97 اختبار معتمد طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025.

- إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع الهيئة المختلفة، و8 معامل صناعية بفروع الهيئة بكل من دمياط وبورسعيد والدخيلة.

- افتتاح مبنى المعامل المركزية بميناء الدخيلة، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة، ومبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع الهيئة بأسوان، وافتتاح المعامل الكيميائية بفرع الهيئة بميناء نويبع، والمعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وأحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بميناء القاهرة.

- تسجيل الهيئة على منصة نظام منح الشهادات JEEM السعودي فيما يخص منتجات البلاستيك القابل للتحلل.

- إبرام العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع مختلف الجهات بهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات مثل (هيئة الطاقة الذرية، ومعهد بحوث البترول المصري، ومراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والغرف التجارية، وغرفة الصناعات الكيماوية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومعهد بحوث البترول المصري، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية).

- تدريب نحو 21 ألف متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو، وتدريب طلبة داخل الهيئة وخارجها، وبرامج إدارية لرفع كفاءة العاملين، وغيرها.