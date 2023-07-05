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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حى الجمرك بالإسكندرية يفجر مفاجأة بشأن عقار اللبان المنهار

جريدة الدستور

أكد حي الجمرك بالإسكندرية، أن العقار المُنهار بمنطقة اللبان رقم 4 تقاطع ابن باجة مع شارع عثمان أباظة، صادر له قرار هدم رقم 53 لسنة 2011، والعقار مكون من دور أرضي محلات و3 أدوار علوية، وله حوائط حاملة وأسقف خشب عدا سقف الدور التالت سقف خرساني.

كما قام الحي برفع المخلفات وفتح شارع ابن جبير بوجود المهندس أحمد أبو العلا، مدير التدخل السريع بناء تعليمات المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك. تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 4 بشارع ابن جبير وأمام رقم 6 بشارع ابن باجه باللبان، وهو عقار خال من السكان ولم يسفر الحادث عن إصابات، وقام الحى برئاسة المهندسة نهى أحمد خليفة، رئيسة حي الجمرك بتكليف القيادات للتوجه إلى العقار، برئاسة المهندسة وفاء زايد، سكرتير عام حي الجمرك ورجال مباحث قسم الجمرك، وقامت مباحث المرور بوضع الحواجز لحماية المارة.

وكان الحي قد تلقى بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 90 بشارع الفراهدة دون إثبات، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة، رئيس حى الجمرك، قامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة بحارة النجاة وفتح الطريق وجاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الرصد البيئي، المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، إدارة المشروعات.

فيما تابعت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية. 

وأزالت وحدة التدخل السريع، مخالفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.

حي الجمرك بالإسكندرية منطقة اللبان شارع عثمان أباظة أسقف خشب ع المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك محافظ الإسكندرية

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