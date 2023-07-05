"فرصة" يبدأ تنفيذ أنشطة برنامج "ابدأ رحلتك" بمحافظة المنوفية

أعلن برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء تنفيذ أنشطة برنامج "ابدأ" رحلتك بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

وأضاف البرنامج، أن الجلسات تستهدف الاستشارات المهنية والتدريب على مهارات التوظيف لبدء العمل والتحول من الاتكالية للاستقلالية بالنزول لسوق العمل، كما تستهدف التدريبات ٢٠٠ باحث، حيث لم تقتصر الجلسات على عملاء تكافل وكرامة بل تستهدف جميع الفئات لبرنامج إبدأ رحلتك.

كما يقوم برنامج فرصة بتسليم مختلف المشروعات لمستفيدي تكافل وكرامة وذلك بالتعاون مع مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمحافظة الشرقية.



وأشار الى أنه تم تسليم ١٤١ مشروع عبارة عن ٦٧ مشروع تربية ماعز، و٢٤ مشروع ماكينة خياطة، و١٨ مشروع بقالة، و١٤ مشروع تجارة أنابيب بوتاجاز، و١٣ مشروع ديب فريزر وبيع مجمدات، بالإضافة إلى مشروعي ماكينات خياطة أوفر، ومشروعي بيع أعلاف، ومشروع بيع موازين، بعد أن تم عمل جلسات توعية وتدريب على كيفية إدارة هذه المشروعات.

وأنتجت بعض الأسر من مشروع ماكينات الخياطة عدة ملابس تم تسويقها لهم ومكافأتهم على سرعة الإنتاج وجودته ولتمكين المستفيدين اقتصادياً والخروج من دائرة الاتكالية إلى الاستقلال المالي.