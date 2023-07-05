جرى تصويره بالأقصر وأسوان.. حكاية فيلم "An Egypt Affair"

حقق فيلم «An Egypt Affair» الأمريكي، انتشارًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل فيلم An Egypt Affair

فيلم An Egypt Affair من الأفلام الأجنبية التي صورت معظم مشاهدها خلال الفترة الماضية في مصر في القاهرة من خلال عدة مناطق أثرية مثل شارع المعز والأقصر وأسوان وفي عدد من المعابد والأماكن الأثرية وكذلك تم تصوير جولة نيلية بين الأقصر وأسوان.

الفيلم الجديد ينتمي إلى فئة أعمال الرومانسية ودراما الإثارة والتشويق، وتدور الأحداث حول قدوم 4 أصدقاء أمريكيين هم زوج ابن سياسي أمريكي وزوجته وصديقه وزوجته، وخلال رحلتهما في المناطق الأثرية يلاحظ ابن السياسي الشهير فتاة شديدة الجمال يعتقد أنه يعرفها وبعد فترة تظهر على متن السفينة في الرحلة النيلية فيتعلق بها ويحبها وتتهمه زوجه بالخيانة وفي النهاية يكتشف مؤامرة كبرى من كل من حوله حتى زوجته من أجل الاستيلاء على أموال أبيه وبمساعدة “صوفيا” الفتاة التي أحبها والتي تحكي له الظروف الصعبة التي عاشتها يستطيع الخروج من مخالب تلك المؤامرة.

الفيلم أظهر عدد من المشاهد الجميلة للآثار والمواقع الأثرية المصري ولكن البرومو والبوستر الخاص ظهر بشكل جرئ إلى حد كبير، وخلال الفترة الماضية عرض الفيلم في عدد من المهرجانات العالمية وحصل على ما يقرب من 10 جوائز دولية منها جائزة في مهرجان برلين السينمائي، وأظهر Marlin Darrah مخرج العمل مصر بشكل مختلف خلال المشاهد حيث يعد من أهم المخرجين الذين صوروا عددا من الأعمال خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من بطولة Yolanthe Cabau التي قدمت دور صوفيا وJarred Harper صاحب دور ديلان وNick Dreselly Thomas الذي قدم دور جاك وLesley Grant التي قدمت دور آمبر والفيلم الجديد من إخراج Marlin Darrah ومن تأليف Will Patching وEric Weinstock.