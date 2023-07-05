هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023؟ وقواعد تطبيقها

يتسأل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023/2024، عن هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023، حيث أعلن مصدر بوزارة التربية والتعليم أن درجات الرأفة هذه السنة تعتبر 10 ٪ على كل مادة مخصصة لجميع الطلاب الذي يمتحنون الثانوية العامة ولذا بإمكانهم الاستعانة بدرجات الرأفة لهذه السنة، ويحصل عليها الطالب الذي يكون متبقي لديه درجات بسيطة لكي ينتقل عبرها ويصبح من خلالها من راسب إلى ناجح.

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023؟

وشهدت نتيجة الثانوية العامة في العام الدراسي الماضي 2021-2022، منح الطلاب درجات رأفة إضافة، ووصلت هذه الدرجات حتى خمس درجات كامل في المادة الواحدة.

وحصل على هذه الدرجات حالات معينة من الطلاب، وهم الطلاب الراسبون في 3 مواد، وهم بذلك سيكون عليهم إعادة العام الدراسي بالكامل مما سيؤثر على مسيرتهم الدراسية، فيتم منحهم نسبة تتراوح من 3%:10% من اجمالي المجموع الكلي للمادة.

كما يحصل الطلاب الذين سيتوجب عليهم خوض الدور الثاني في مادة واحدة بسبب احتياجهم لدرجة أو أكثر في هذه المادة من أجل الوصول إلى درجة النجاح.

وبلغ عدد الطلاب من الحاصلين على درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022، نحو 1480 طالبة وطالبة، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور طارق شوقي.

قواعد تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

وتأتي القواعد تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة كالتالي: