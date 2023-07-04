وزير التعليم: إتاحة نموذج إجابة الثانوية العامة عقب الانتهاء من الامتحانات

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إتاحة نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه ستتم إتاحة نماذج الإجابة عقب الانتهاء من الامتحانات حتى لا يتم تشتيت الطلاب.

وأكد الوزير رفع جميع نماذج الإجابة الخاصة بالامتحانات علي الموقع الرسمي للوزارة عقب انتهاء الامتحانات جميعها.

وخاض طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الاستاتيكا واشتكى الطلاب من أن الامتحان طويل مقارنة بزمنه.

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ على مستوى محافظات الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية وتعمل على حل المشكلات أولًا بأول من خلال التواصل مع مديري الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى المحافظات.