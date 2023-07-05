ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أصحاب المعاشات برسائل الهاتف

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش اليوم، محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 12 يوليو.

بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من موظف على المعاش أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعت أنها من البنك المركزي وطلبت منه تحديث بياناته، حيث تم إرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه، وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده.

 تم تشكيل فريق بحث وتبين من الحريات والتحقيقات أن وراء ذلك تشكيل عصابى يوهم الضحايا أنه من البنك المركزي ويستخدم أرقامًا مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم.

محكمة جنح الاميرية المستشار شهاب عشوش سرقة أصحاب المعاشات رسائل قسم شرطة الأميرية تشكيل عصابي

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

فندقان جديدان تديرهما "هيلتون" فى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا