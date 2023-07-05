دعم مستمر.. «حياة كريمة» تواصل توزيع «صك الخير» بالمحافظات رغم انتهاء عيد الأضحى

تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” دورها فى دعم البسطاء بربوع مصر، تدخل الفرحة علي قلوب المواطنين في العيد من خلال "صك الخير" لتوزيع اللحوم علي الأسر الأولي بالرعاية علي الرغم من إنتهاء طقوس عيد الأضحي.



وقال شريف غازي أحد أهالي مركز الحسينية بالشرقية:"اتوجه بالشكر لمتطوعي حياة كريمة، دائما فى الخير متجمعين، والشكر موصول للقائمين على هذا العمل بمدينة الحسينية محافظة".

وأضاف محمود صالح أحد أهالي ديرب نجم:" حياة كريمة ساعدت أعداد كبيرة من الأسر المستحقة بتوزيع كميات من اللحوم علي الأكثر إحتياجًا بعد أن يرت المبادرة مهمتها من تطوير وتحديث البنية التحتية فساعدت الأسر محدودة الدخل خلال فترة العيد علي الرغم أن أعمال المبادرة مستمرة وليس فقط الأعياد، موجهًا الشكر للعاملين علي المباردة الرئاسية في مركز ديرب نجم".

وتابع قائلًا :" شكرا لمؤسسة حياة كريمة على هذه المشاركة ودعم أهالينا من الأسر المستحقة، موجهًا الشكر موصول للدكتور أحمد السلاوي المنسق العام لهذه الحملة الوطنية في الشرقية التي تسعي دائماً إلي أعمال الخير وإدخال الفرحة قلوب المواطنين سواء في المناسبات أوغيرها".

وأوضح ياسر عبدالمقصود أحد أهالي الشرقية من المتطوعين في المبادرة:" من لا يشكر الناس لا يشكر الله، العيد خلص بس صكوك الأضاحي مخلصتش، والتوزيع مكمل في كل قرية، شكرًا لمؤسسة حياة كريمة في الشرقية ومنسق مركز ومدينة بلبيس والمتطوعين على إرسال حصة قرية السعيدية من لحوم الأضاحي وتم التوزيع على الأسر المستحقة من اهالينا بالقرية".

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة