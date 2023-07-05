"والدها أصيب بجلطة فتركت المنزل لرعايته".. زوج يثبت نشوز زوجته

"تحملتها ستة أشهر حتى تحسن والدها وعندما طلبت منها العودة لشقتها حتى نعيش حياة مستقرة رفضت" هكذا قال "على.ج" أثناء تحريره دعوى نشوز بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تحمل رقم "٩٤٠" لسنة ٢٠٢٣.

وقال "علي" فى دعواه: تركت شقة الزوجية بعد زواجنا بخمسة أشهر فقط بعد إصابة والدها بجلطة، وقفت بجانبهم، وكنت أتردد عليهم يوميًا بالمستشفى وكأنه والدي بالظبط، وبعد خروجه من المستشفى كنت أصطحب له الطبيب يوميًا بسيارتى لإجراء علاج طبيعى له بالمنزل، فلم أكن مقصرا نهائيا تجاههم.

وتابع الزوج: برغم أن زوجتى لها ٣ أشقاء آخرين، لكن بعد تحسن حالة والدهم كل منهم انتبه لحياته، إنما زوجتى أصبحت أشعر منها وكأننى لست فى حياتها نهائيا برغم أننا تزوجنا عن حب، فأصبحت ألمح لها بأننى لست متزوجًا وطلبت منها مرارًا وتكرارًا العودة للشقة، لكنها كانت تخترع حججًا للجلوس بجانب أهلها.

وأخيرًا طلبت من والدتى الحضور والجلوس معى هى وشقيقى الأصغر لتنظيف الشقة والجلوس معى فترة، وعندما علمت زوجتى بذلك حضرت للشقة وتشاجرت معي ومع والدتى لأنهما حضرتا وجلستا بالشقة دون إذنها، فأخبرتها بأنهما سيعيشان معى دائمًا، مثلما تركت شقتك وذهبت للجلوس بجانب أهلك، أنا أيضًا اصطحبت أهلى للجلوس معى، جن جنونها وتعدت علينا بالشتائم وغادرت وتفاجأت برفعها دعوى نفقة زوجية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.