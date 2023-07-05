"مصر الخير" تُطلق جائزة لتشجيع الشباب على الابتكار وخدمة المجتمع

أطلقت مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، مسابقة تشجيعية للشباب من الجنسين تحت شعار "وسام الخير للمبادرات"، وذلك في إطار سعيها الدائم لتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع، إيمانًا منها بأهمية وقيمة الشباب وتشجيعًا لهم على التميز الدائم والابتكار حيث يعد الشباب الثروة الحقيقية بالمجتمع وأساس تقدمه.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، إنه يأتي إطلاق مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، لجائزة "وسام الخير للمبادرات" الثقافية والفنية، والابتكارات العلمية والتكنولوجية، والمبادرات المجتمعية التطوعية، تماشيًا مع توجيهات الدولة واهتمامها البالغ بخطة التنمية المستدامة 2030 ووفقًا لاستراتيجية بناء الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار بناء الإنسان العنصر الأساسي لتحقيق التنمية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن إطلاق مؤسسة "مصر الخير" لجائزة "وسام الخير" يأتي انطلاقًا من إيمانها بقيمة وأهمية الشباب في المجتمع فبقدر نضجه واستعداده للمشاركة وتحمل المسئولية بقدر ما يتحقق من التنمية فى هذا المجتمع، لذلك فإن الدول الواعية التى تحرص على تحقيق تقدم ملموس فى مجال التنمية تجعل من الشباب ركنًا أساسيًا.

وأشار إلى أن إطلاق مؤسسة "مصر الخير" لجائزة "وسام الخير" يعد خطوة متقدمة ونوعية والأولى من نوعها على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى، فهو يعد نشاطًا نوعيًا يجمع بين مكون الشباب ومكون التنمية المستدامة.

ومن جانبها قالت د. أمل سليمان، مستشار قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، إن "وسام الخير للمبادرات" هو جائزة سنوية تمنحها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع المجلس العربى للمسئولية المجتمعية، يمنح الوسام للفائزين من أصحاب المبادرات الثقافية والفنية والابتكارات العلمية والتكنولوجية والمبادرات المجتمعية التطوعية والتى تعود بالنفع على المجتمع وتكون قابلة للتنفيذ.

وأوضحت أن أهم أهداف الوسام هو اكتشاف أصحاب الإنجازات والمبادرات الثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية والتطوعية وتعزيز دورهم فى تنمية المجتمع، وتبنى الموهوبين والمبادرات فى مجالات الوسام، وخلق عناصر تحفيزية فعالة لتقوية قيمة الولاء والانتماء لدى الشباب، وبناء جسر التواصل والحوار بين الشباب والخبراء والمتخصصين من خلال تبني مشاريعهم التى أبرزها الوسام.

وأشارت إلى أن "وسام الخير للمبادرات" يشمل الفئة العمرية من 16 إلى 45 عامًا، وأنه يرتبط بثلاث مجالات هي: المبادرات الثقافية والفنية – مجال الابتكارات العلمية والتكنولوجية- مجال المبادرات المجتمعية والتطوعية، بحيث يحتوى كل مجال على ثلاثة أوسمة: الوسام الذهبى، والوسام الفضى، والوسام البرونزى، ويمنح كل المشاركين شهادات تقدير تشجيعًا وتقديرًا لهم.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة راندا رزق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجلس العربي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إلى أنه تم تشكيل لجان التحكيم من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الوسام برئاسة الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وضمت اللجنة في عضويتها 9 أعضاء في المجالات المختلفة التى تشملها الجائزة.