منافس "تويتر".. خبير تكنولوجيا يوضح تفاصيل إطلاق تطبيق "ثريدز" للتدوينات الصغيرة

تحدث المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل إطلاق شركة ميتا لـ تطبيق "ثريدز" للتدوينات الصغيرة، وهو تطبيق تابع لـ موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال “طارق” خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر الفضائية “الأولى”، تويتر حاليا في تراجع مستمر نتيجة فرضه لقوانين جديدة ويتغير، ولكن ميتا لديها خبرة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة منصاتها، إضافة إلى التفكير التجاري الخاص بـ إيلون ماسك المالك الحالي لتويتر.



وأضاف أن شركة “ميتا” ستطلق تطبيقا جديدا سيكون منافسا لتويتر، موضحا أن هناك الكثير من المشاهير الذين لم يقوموا بشراء العلامة الزرقاء الخاصة بتويتر؛ نتيجة فرض رسوم عليها، وانتقلوا من تويتر إلى منصات أخرى؛ بسبب فرض القيود التي يقوم بها إيلون ماسك، مشيراً إلى أن منصة تويتر تحتاج إلى تطوير أكثر.

ولفت إلى أن مؤسس شركة تويتر أطلق تطبيقا منذ عام 2019 يطلق عليه “بلو سكاي”، وهو مبني على تقنية “البلوك تشين”، وهي أحدث تقنية موجودة الآن، وتمنح الحماية الكاملة لجميع مراحل التشفير.

وتم إدراج "ثريدز" على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل، على أن يكون متاحًا للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من يوم الخميس، وفقًا لصفحته على متجر تطبيقات "أبل".

وسيسمح "ثريدز" للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على انستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه، كما أنه من المتوقع إتاحة التطبيق في متجر جوجل بلاي لمستخدمي الأندرويد خلال الأيام القليلة المقبلة.