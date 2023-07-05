محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محمد حامد رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بمركز ومدينة منشأة القناطر، وأربعة من موظفي الوحدة المعاونين له.

وقرر المحافظ منحه مكافأة مالية تعادل شهرًا من راتبه وذلك لتفانيه في العمل وقيامه بالمهام المكلف بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية بالوحدة وكفاءة شبكة الإنارة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وكفاءة المعدات بالحملة الميكانيكية وتطبيق خطة الترشيد للكهرباء والتطوير وسرعة التعامل وحل شكاوى المواطنين، الأمر الذي انعكس على رفع مستوى الخدمات وتحسين منظومة النظافة بالوحدة المحلية بالجلاتمة.

جاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد من رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بنتائج عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالوحدة المحلية وظهور حالة الشوارع بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن وحدة الجلاتمة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، والتي تضم مشروع مد شبكة الغاز بقريتي الجلاتمة ومناشي البلد بنسبة تنفيذ ٩٥% ومشروع محطة صرف الأخصاص الجديدة بنسبة تنفيذ ٩٥% وتوسعة ورصف طريق طراد النيل الجلاتمة، حيث تمت إزالة المعوقات وسوف يتم البدء في المشروع.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكل قطاعات المحافظة يوميًا وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

ونوه المحافظ بأن منظومة النظافة تشهد متابعة يوميًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوى المرجو من المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة جهود رفع المخلفات أولًا بأول وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعة منظومة شركات الجمع السكني للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه.