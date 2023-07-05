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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران سوهاج يتفقد كنيسة البشارة لمتابعة أعمال الإنشاء

كنيسة
كنيسة

شهد الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، خلال الفترة الماضية، عددًا من الفعاليات والأنشطة.

وزار الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاه والمراغه كنيسة البشارة بمدينة سوهاج الجديدة، وخلال الزيارة تابع آخر تطورات أعمال الإنشاء بالكنيسة.

وعلى صعيد آخر قام الأنبا باخوم، مطران سوهاج بزياره دير السيدة العذراء بجبل أخميم، ومقابلة الآباء الكهنة الجدد أثناء قضائهم فتره الأربيعن يوم التالية للسيامة.
هذا ورافقة في الزياره الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير.

ختام دورة المقبلين على الزواج بإيبارشية أبو قرقاص 

 وكانت قد اختتمت إيبارشية أبو قرقاص دورة تدريبية جديدة للمقبلين على الزواج من أبناء وبنات الإيبارشية، التي شارك بها حوالي ١١٠ من أبناء وبنات الإيبارشية.
من المقرر أن تنظم الإيبارشية الدورة القادمة بداية من شهر اغسطس المقبل، ويُذكر أن شهادة إجتياز الدورة أصبحت من ضمن الأوراق المطلوبة لإتمام سر الزيجة.

◄صوم الرسل  

تواصل الكنائس المسيحية صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو 2023، بعيد القديسين بطرس وبولس.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة الأرثوذكسية، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.
ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الاثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يوماً.

 

 وكان البابا شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  الـ117، قد قال في مقالة سابقة له عن صوم الرسل، لا يستهن أحد بصوم آبائنا الرسل، فهو أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالها وأشار إليه السيد بقوله “ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون”.

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