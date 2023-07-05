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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الأقصر" تكشف كمية القمح الموردة للصوامع والشون حتى الآن

قمح
قمح

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن استمرار عمل لجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث بلغ إجمالي تراكمي ما تم توريده كمية قدرها 26125 طنًا و362 كيلو قمح محلي من المستهدف فى الأقصر، وضمن موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان، أنه بلغ إجمالي تراكمي كمية القمح المحلي المورد على مستوى المحافظة 24964,998 طن، بالإضافة إلى كمية قدرها 161,364طن خارج المحافظة تقاوي، حيث قامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والإنتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي:- (28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت)، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد .

وقالت مديرية التموين بالأقصر، إنه يجري تواصل عمل موسم توريد القمح حيث يجرى استمرار عمل لجان الفرز والاستلام بالمواقع التخزينية على مستوى المحافظة، ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100 % من المستهدف،  وتبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي ( الفترة الأولى ) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا - ( الفترة الثانية ) ومن الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، وفي حالة وجود أي تزاحم سيتم مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين، وفي حالة وجود مزارعين في أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية "إسنا – أرمنت"، سيتم عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر كما تم في العام الماضي، وتعمل المديرية على إزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد.

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