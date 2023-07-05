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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق يقضي علي محتويات شقة في مدينة السادس من أكتوبر

حريق شقة
حريق شقة

شب حريق هائل فى شقة داخل عقار بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

والتهمت النيران محتويات الشقة بالطابق الثانى فيما منع رجال الحماية المدنية خطر الامتداد إلى باقى الشقق المجاورة.

البداية بتلقي  غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن الجيزة  بلاغا يفيد بنشوب حريق فى شقة داخل عقار بالحى العاشر بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وانتقل رجال الشرطة بقسم ثان أكتوبر إلى مكان البلاغ.

حريق هائل السادس من أكتوبر الإسعاف الشقة سيارات إطفاء رجال الشرطة

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