"إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" توافق على اختبار يتنبأ بإصابة النساء بتسمم الحمل

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار جديد يمكن أن يحدد النساء الحوامل المعرضات لخطر وشيك للإصابة بنوع حاد من ارتفاع ضغط الدم يسمى "تسمم الحمل"، وهو سبب رئيس للإعاقة والوفاة بين النساء أثناء الإنجاب.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن اختبار الدم الجديد، الذي أجرته شركة "ثيرمو فيشير ساينتيفيك"، مخصص للنساء الحوامل اللواتي يدخلن المستشفى بسبب اضطراب ضغط الدم منذ الأسبوع الثالث والعشرين إلى الخامس والثلاثين من الحمل.

وأشارت القناة إلى أن هذا الاختبار يمكن أن يحدد بدقة تصل إلى 96 % عدم إصابة الحامل بتسمم الحمل خلال الأسبوعين المقبلين، وبالتالي يمكن الخروج بأمان من المستشفى، مضيفة أن ثلثي النساء اللواتي حصلن على نتيجة إيجابية سيصبن بتسمم الحمل الشديد في ذلك الوقت، وقد يحتاج أطفالهن إلى الولادة في وقت مبكر.

