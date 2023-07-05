رئيس مدينة سيوة يوزع أجهزة عرائس على 6 فتيات من الأيتام وغير القادرين

أعلن محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، عن توزيع مستلزمات تجهيز عرائس لكل فتاة بإجمالي 6 فتيات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية وغير القادرات، مقدما الشكر والتقدير لأمانة حزب الشعب الجمهوري على تعاونه ودعمه الدائم والمستمر لجميع الأعمال الخيرية.



وأوضح رئيس مدينة سيوة، أن القرآن الكريم والسنة المطهرة شددت على كفالة الأيتام وعدم تركهم وحرصت على تربيتهم في جو تسوده العزة والرحمة والالتزام بقواعد القيم والإنسانية والأخلاق لبناء المجتمع.

وأكد رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ وأن الشريعة الإسلامية حملت لنا الكثير من التعاليم٬ التي تأمر برعاية اليتيم، مطالبا العرائس وأزواجهن بالتحلي بالصبر وحسن معاملة أحدهم للآخر لبناء أسرة مستقرة يسودها الود والحب والتسامح، مقدما لهم التهنئة بمناسبة الزواج السعيد داعيا الله عز وجل أن يجعله زواجا سعيدا وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة.