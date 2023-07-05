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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى لقاء ماراثونى.. المغرب تتغلب على مالى بركلات الترجيح

منتخب المغرب الأوليمبي
منتخب المغرب الأوليمبي

بلغ المنتخب الأوليمبي المغربي، المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لعام 2023، وذلك عقب تغلبه على نظيره المالي، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط، في إطار الدور نصف النهائي للبطولة.

وبهذا الانتصار، بات منتخب ثاني المتأهلين إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

وكان الوقت الأصلي للمباراة، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، ليمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين، انتهيا بالتعادل بهدفين لكل فريق.

افتتح زكريا الوحيدي، التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 14، قبل أن يمنح مامادي ديامبو، التعادل لمنتخب مالي، في الدقيقة 66.

وأحرز أيمن الوزاني، الهدف الثاني لمنتخب "أسود الأطلس" في الدقيقة 108، بعد أن قرر الحكم إلغاه في وقت سابق بداعي التسلل، ليحتسبه الحكم لاحقًا بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بأربعة دقائق، خطف المنتخب المالي، هدف التعادل عبر إيسوفي مايجا، ليحتكم الفريقان، إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها المنتخب المغربي لصالحه.

وبذلك، ضرب المنتخب المغربي، موعدًا مع مصر، في المباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام يوم السبت المقبل، على ستاد مولاي الأمير عبدالله بالرباط.

في حين، سيواجه منتخب مالي نظيره منتخب غينيا، يوم الجمعة المقبل، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة، في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستحسم هوية المتأهل الثالث بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس، بينما سيخوض الخاسر من تلك المواجهة، ملحقًا عالميًا مع رابع القارة الآسيوية.

وكان منتخب مصر، قد بلغ النهائي، بعد تغلبه على منتخب غينيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

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