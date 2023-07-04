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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنوفية تحصد مركزين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية

أوائل الجمهورية
أوائل الجمهورية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن أن المحافظة حصلت على مركزين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، حيث حصل الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربي تكنولوجيا تطبيقية، كما حصلت الطالبة ندى أيمن عشري على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص سياحة وفنادق.


وقدم محافظ المنوفية، خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالًا يحتذى به في الجد والاجتهاد، مشيرًا إلى أن المنوفية تحتل الصدارة والريادة بين محافظات الجمهورية فى مجال التعليم، فضلًا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية.

 

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا للتعليم الفني باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

الجد والاجتهاد التنمية المستدامة التنمية المستدام الشهادات الثانوية الدولة تولي الدبلومات الفنية الدبلومات الدبلومات الفني

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