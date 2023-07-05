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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: لا اتصال بين جوتيريش وزيلينسكى بشأن محطة زابوروجيه الذرية

زيلينسكي وجوتيريش
زيلينسكي وجوتيريش في لقاء سابق

أكدت الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، لم يتصل بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه الذرية.

 

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن جوتيريش لم يجري اتصالًا بالرئيس زيلينسكي أو أي مسؤول آخر في أوكرانيا ليطلب "منع وقوع الاستفزازات في محطة زابوروجيه".

 

وكانت روسيا قد وجهت رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالبت فيها الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره بـ"بذل قصارى الجهود لمنع كييف من القيام بالاستفزازات" في محطة زابوروجيه الذرية.

 

وسبق أن دعت الأمم المتحدة، موسكو وكييف إلى إدراك ضرورة عدم جواز أي أعمال من شأنها أن تهدد محطة زابوروجيه الذرية.

 

وأكد المتحدث باسم جوتيريش، في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تلعب دورا رائدا في المحطة، وهم يواصلون العمل على تأمين الأوضاع فيها".

 

وأضاف: "نحن سنسمح للوكالة بالاتصال بالأطراف من أجل تحقيق الأهداف".

 

هجوم كييف المضاد على سلامة المحطة

والخميس الماضي، صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بأن الهجوم المضاد الأوكراني يثير "مستوى إضافي من القلق" بشأن سلامة محطة زابوروجيه النووية.

 

وأوضح جروسي، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أن إدارة المحطة اتخذت إجراءات أولية للحفاظ على كمية المياه الموجودة في بركة التبريد المجاورة للمحطة، ولكنه أشار إلى أن ذلك لن يكون كافيًا في المدى المتوسط والبعيد.

 

وأشار جروسي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة وإجراءات تخفيف إضافية، مؤكدا أن وجود القتال في المنطقة يجعل المحطة هشة ومعرضة للتلف في حالة وقوع تبادل لإطلاق النار.

 

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت كييف عن تنفيذ تدريبات واسعة النطاق للتحضير واتخاذ إجراءات طوارئ محتملة في محطة زابوروجيه والمناطق المحيطة بها.

 

الوضع غير مستقر

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه ولأول مرة منذ 4 أشهر تم مجددا ربط محطة زابوروجيه الكهروذرية بخط طاقة احتياطي من أصل 6 خطوط للطوارئ.

 

وأشارت الوكالة في بيان صحفي، إلى أن الوضع مع إمدادات الطاقة بالمحطة لا يزال غير مستقر.

الامم المتحدة ​أنطونيو جوتيريش نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق محطة زابوروجيه الذرية ​فولوديمير زيلينسكي

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