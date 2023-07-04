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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. ارتفاع عدد وفيات صحراوي بني سويف لـ4 حالات

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

كشفت مصادر ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة بني سويف إلى 4 حالات، بينما وصل عدد المصابين إلى 20 مصاب.

وكشفت المصادر عن أسماء حالات الوفيات الأربعة وضمت كلا من مصرع 4 أشخاص وهم «رشدى.م.م» 50 سنة،و«شذا.م.م» 12 سنة، و«مريم.ش.ر» 12 سنة، و«مالك.م.ك» سنتين ونقلتهم الإسعاف إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وضمت قائمة المصابين: «أحمد.م.م»7 سنوات مصاباً بجروح وكدمات، «ماجده.م.ع» 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود.م.م» 10 سنوات مصاباً بجروح وكدمات، و«مهاب.م.م» 5 سنوات مصاباً بغيبوبة، و«محمود.ج.م» 35 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«رحاب.م.م» 8 سنوات مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومجهول الإسم 10 سنوات، و«هلال.ع.ع» 22 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالذقن حوالي 2 سم وسحجات بالجسم، و«حربي.ع.ع» 27 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بالجسم، «عيد الرحمن.م.م» 8 سنوات مصاباً سحجات وكدمات بالجسم، و«اسماء.م.م» 35 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، و«صباح.ت.ش» 52 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

وضمت قائمة المصابين أيضا، مجهول الإسم والهوية 50 سنة، مصابا بغيبوبة، و«اسماء.م.م» 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، و«يوسف.م.ف» 12 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد.ف.ع» 39 سنة، مصاباً بسحجات بالجسم، و«حبية.م.ف» 10 سنوات مصابة بسحجات بالجسم، و«مي.م.ف» 6 سنوات مصابة بكدمة بالانف، و« أحمد.م.ف» 7 سنوات مصاباً بسحجات بالجسم، ومجهول الاسم،50 سنة مصاباً بغيبوبة.

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