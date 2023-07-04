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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو ودمشق تجريان تدريبات عسكرية غدا في سوريا

روسيا
روسيا

أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ودمشق تجريان تدريبات عسكرية غدا في سوريا تستمر لـ6 أيام.  

وفي سياق متصل، قالت المخابرات الخارجية الروسية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة سلمت صواريخ لداعش، وهي جماعة إرهابية سورية عراقية، برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة، وأن واشنطن ولندن شكلا لجنة استخباراتية لإدارة أنشطة داعش في سوريا.

وأفاد تقرير استخباراتي روسي أن “إرهابيي داعش، الذين سلمهم الأمريكيون بصواريخ ذات رؤوس حربية مليئة بالمواد السامة، يتواجدون بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف بسوريا ، وأن القاعدة أصبحت عشًا حقيقيًا للعصابات”.

وكشفت التقارير الروسية عن تشكيل لجنة استخبارات أمريكية بريطانية مشتركة في الآونة الأخيرة.

وتهدف إلى إدارة أنشطة تنظيم داعش في جنوب سوريا وداخل مدينة دمشق، موضحًا أن "اللجنة الجديدة برئاسة نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية جيمس ميلوي".

وخلص التقرير إلى أن "فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن يبذل قصارى جهده لعرقلة تطبيع العلاقات العربية السورية من خلال تشويه سمعة القيادة السورية والتحضير للاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية". 

روسيا سوريا تدريبات عسكرية دمشق موسكو

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