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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"النور": الإخوان حاولوا إدخال الدولة فى نفق مظلم والجيش أنقذها

الإخوان
الإخوان

قال جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، إن العام الذي حكم فيه الإخوان مصر نتج عنه ممارسات كانت سببًا في 30 يونيو و3 يوليو.

أضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc، أن الإخوان كانت تهدف إلى إدخال الدولة في النفق المظلم، وأن تصل الدولة لنفس التجارب التي حدثت في الدول المجاورة من اضطرابات مثل سوريا وليبيا واليمن.

تابع: أن المقدمات التي رأيناها في حكم الإخوان جعلت عوامل الفشل والسقوط واضحة جدًا وأدت لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الشعب خرج لمصلحة البلاد.

الجيش أنقذ البلاد

أشار إلى أنه منذ 2011 وحتى 2013 كانت هناك محاولة دؤوبة من الإخوان لفك الحزام الأساسي، والذي يربط الدولة والوطن، وهو ما تم في العراق من تسريح الجيش العراقي من خلال الحاكم المدني الأمريكي وتسريح الحرس الجمهوري كذلك، مؤكدًا أن من حافظ على كيان الدولة وحماها من السقوط هو الجيش والداخلية وكل أجهزة الدولة. 

النائب الأول لرئيس حزب النور الإخوان النفق المظلم الجيش أنقذ البلاد ثورة 30 يونيو

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