متحدث الخارجية: نهدف لعودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قرار رفع مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا هو تتويج لعمل دبلوماسي مكثف تم على مدار أكثر من عام على مستويات عديدة، بداية من الخطوة التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية وهي المصافحة التي تمت في الدوحة على هامش فعاليات كأس العالم، وما نتج عنها من توجيه للقنوات الدبلوماسية في الدولتين للعمل والتواصل على مستويات مختلفة لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الدولتين.

وأكد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن وزير الخارجية المصري قام بزيارة لتركيا عقب الزلزال الأخير، كما قام وزير الخارجية التركي بزيارة مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف أن هناك هدفًا واضحًا من قبل قيادة الدولتين والمتمثل في عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها من خلال التمثيل الدبلوماسي عبر سفراء الدولتين.

وتابع "مصر دائمًا تدير علاقاتها الخارجية بحكمة تليق بتاريخها الحضاري العريق، لذا مصر تميزت بالضبط النفسي أثناء فترة الاضطرابات مع تركيا".