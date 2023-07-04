إحالة سيدتين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة متعلقات قائدي السيارات

أمرت نيابة السلام، الثلاثاء، بإحالة سيدتين لمحكمة الجنح ؛ لاتهامهما بسرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب المغافلة بمدينة السلام.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، ضُبط بحوزتهما كارت فيزا باسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما.

ومواجهتهما اعترفتا بارتكابهما واقعتين بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتين، واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.