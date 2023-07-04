"السيرة أطول من العمر".. رسالة مؤثرة من سيمون عن الراحل علاء عبدالخالق

قالت الفنانة سيمون، إنها نالت شرف تقديم حفلات مع الراحل علاء عبدالخالق وفرقة الأصدقاء الذين كانوا سابقين لها في الظهور الفني.

وكشفت سيمون، خلال مداخلة هاتفبة مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه كانت تحيي أفراحًا كثيرة مع علاء عبدالخالق، وكان كثيرًا ما يعرض عليها أن تقدم فقرتها قبله إذا رغبت في ذلك.

وأردفت: "اشتغلت معه أفراح كثير، لو كان قبلي يعرض لو عايزة اطلع الأول، حاجة مهذبة فوق الخيال".

وتابعت "علاء عبدالخالق إلى جانب سحر صوته واختيار أغانيه المميزة الخالدة لا تندرج تحت مسميات، وهو خلوق على المستوى الإنساني مهذب وهادي والطباع، وستبقى السيرة أهم من المسيرة".

ونعت الفنانة حنان، علاء عبدالخالق، قائلة: "أخ عزيز ومشوار عمر، خلوق جدا، بدايتنا سوا، وعمر علاقتنا ما اتقطعت، شاركنا بعض أفراحنا وأحزاننا، متأكدة إنه ارتاح وفي مكان أحسن، كان رغم تعبه وألمه عمره ما اشتكى".