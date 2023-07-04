ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"السيرة أطول من العمر".. رسالة مؤثرة من سيمون عن الراحل علاء عبدالخالق

سيمون
سيمون

قالت الفنانة سيمون، إنها نالت شرف تقديم حفلات مع الراحل علاء عبدالخالق وفرقة الأصدقاء الذين كانوا سابقين لها في الظهور الفني.

وكشفت سيمون، خلال مداخلة هاتفبة مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه كانت تحيي أفراحًا كثيرة مع علاء عبدالخالق، وكان كثيرًا ما يعرض عليها أن تقدم فقرتها قبله إذا رغبت في ذلك.

وأردفت: "اشتغلت معه أفراح كثير، لو كان قبلي يعرض لو عايزة اطلع الأول، حاجة مهذبة فوق الخيال".

وتابعت "علاء عبدالخالق إلى جانب سحر صوته واختيار أغانيه المميزة الخالدة لا تندرج تحت مسميات، وهو خلوق على المستوى الإنساني مهذب وهادي والطباع، وستبقى السيرة أهم من المسيرة".

ونعت الفنانة حنان، علاء عبدالخالق، قائلة: "أخ عزيز ومشوار عمر، خلوق جدا، بدايتنا سوا، وعمر علاقتنا ما اتقطعت، شاركنا بعض أفراحنا وأحزاننا، متأكدة إنه ارتاح وفي مكان أحسن، كان رغم تعبه وألمه عمره ما اشتكى".

منى عبدالغنى تنهار بعد وفاة علاء عبدالخالق: "فقدت أخويا" (فيديو)

علاء عبدالخالق سيمون رسالة مؤثرة

مواد متعلقة

منى عبدالغنى تنهار بعد وفاة علاء عبدالخالق: "فقدت أخويا" (فيديو)

الهباش: العدوان الإسرائيلى أجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم فى جنين

"الطب العلاجى": 80 ألف حالة استفادت من مبادرة 100 يوم صحة

البراعم الصغيرة.. الأطفال يشعلون مسرح الأوبرا فى ذكرى 30 يونيو (فيديو)

حنان عصام تبدع فى غناء "يا أم الأمم" باحتفالية الأوبرا بذكرى 30 يونيو

أسامة ربيع يكشف أهمية الحوض العائم "فخر القناة"

"والله انتو كدابين".. أحمد موسى يفنّد أكاذيب دويتشه فيله

سمير فرج: الإخوان أرادوا تدمير الجيش وترك مصر بلا حماية

الأكثر قراءة

"بتتعلّم السواقة".. فتاة تقتحم سايبر وتدهس طفلًا فى القليوبية

منى عبدالغنى تنهار بعد وفاة علاء عبدالخالق: "فقدت أخويا" (فيديو)

انفراد| "ضريح ومقصورة".. ماذا يحدث فى مسجد عمرو بن العاص؟

روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو فى الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة

الأولى على الجمهورية فى الثانوية الفنية: "أحلى يوم فى حياتى"

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على غينيا ويقترب من حلم الأوليمبياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا