الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاولون بثلاثية فى كأس مصر

تقدم فريق الزمالك على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

أحمد سيد زيزو افتتح التسجيل للزمالك بهدف أول في الدقيقة 17، بعد تعرض سيف الدين الجزيري لشد من محمد شوقي غريب، ليتم احتساب ركلة جزاء، انبرى لها هداف الفريق الزملكاوي بنجاح معلنًا عن تقدم فريقه.

وعاد زيزو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40، بعد عدة تمريرات، وتفويتة رائعة من شيكابالا، لتصل الكرة للاعب الذي روضها، وأطلق تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في شباك محمد أبو السعود.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث لـ الزمالك في الدقيقة 42، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها وسكنت شباك المقاولون، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الفارس الأبيض" بثلاثية نظيفة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمود عبدالرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - سيد عبدالله نيمار - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، فريق بيراميدز، والذي أقصى البنك الأهلي بفوزه عليه بثلاثية.

الزمالك حقق أربعة انتصارات متتالية على طلائع الجيش والاتحاد وغزل المحلة في الدوري، وعلى فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويسعى لمواصلة انتصاراته والتأهل لمواجهة بيراميدز في الدور نصف النهائي.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده شريف عبدالله وصالح محمد ومعهم عمرو رمضان حكمًا رابعًا، ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.