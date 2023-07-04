"صحة مطروح" يناقش تقرير المرور على الوحدات الصحية والفرق المتنقلة لـ"100 يوم صحة"

كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح،عدة لجان مكبرة برئاسته من مختلف الإدارات الفنية للمرور على الوحدات الصحية والفرق المتنقلة لمبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة " ومتابعة سير العمل خلال فترات الإجازات والأعياد وكتابة التقارير والمقترحات لتحسين الأداء.

وعُقد اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة مع الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية والدكتورة إسراء راضي مدير إدارة التثقيف الصحي والاعلام وزكية رشوان مدير إدارة التمريض بالمديرية ومشرفى التمريض بإدارة مطروح الصحية والوحدات ومشرفى الرائدات الريفيات لمناقشة وتلافى ملاحظات المرور ووضع خطة زمنية لتلافيها وبصفة عاجلة بالتنسيق مع إدارات المديرية المعنية.

وخلال الاجتماع تم عرض تقارير اللجان والتي جاءت بعدم التزام بعض أعضاء هيئة التمريض بجداول الأعمال المكلفة وعدم الانتظام خلال إجازة العيد مما يعيق تأدية المهام ويؤثر سلباً على الحصول على الخدمات الصحية.

ووجه وكيل صحة مطروح، بإحالة غير الملتزمين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا عدم التهاون فى مثل هذه الأمور ولمصلحة العمل، مشددا على ضرورة العمل على زيادة المترددين بحملة ١٠٠ يوم صحة من خلال العمل على زيادة الأنشطة التثقيفية والتوعوية للمواطنين والمترددين على الوحدات للاستفادة من الخدمات المجانية للمبادرات الرئاسية.