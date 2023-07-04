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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ60 مليون جنيه.. مستشفيات طنطا بصدد إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت

الدكتور أحمد غنيم
الدكتور أحمد غنيم

كشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أن مستشفيات الجامعة بصدد إدخال ثورة فى عالم تكنولوجيا الطب بعد استخدام أعلى تقنية في إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت الجراحي الذي جرى توفيره بالجامعة، بما يقرب من 60 مليون جنيه، وإرسال 10 أطباء للتدريب عليه في أكبر الدول الأوروبية التي تتعامل بالربوت.

وأكد تشكيل لجنة عليا من رؤساء أقسام المخ والأعصاب والمسالك البولية والجهاز الهضمي والقلب والصدر والنساء؛ لتظل الوحدة تعمل ولا تعتمد على أشخاص، لتوفير تقنية عالية للتدخل الجراحي عن بعد والوصول إلى أبعد مناطق الجسد في مختلف التخصصات، لضمان عمليات أكثر دقة وتوفير الوقت والجهد والبعد عن التدخلات الجراحية التي قد تستغرق وقتا، وتتطلب زمنا للاستشفاء.

وأوضح أن المستقبل سيكون للجراحة "عن بعد" بالتوازي مع الجراحات العادية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كثير من الحالات.

وأكد أن تكلفة التدريب للطبيب الواحد تتجاوز 20 ألف دولار، وجرى الانتهاء بالفعل من تجهيز البنية التحتية وجميع المعدات؛ لتشغيل وحدة الربوت، والاستفادة من الأطباء المدربين بالخارج؛ ليدربوا غيرهم داخل الجامعة.

وكانت قد انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الـ38، والعاشر دوليا لكلية الطب جامعة طنطا بعنوان ''الاتجاهات الجديدة في الطب التداخلي'' "New Trends on Interventional procedures in Medicine"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس المؤتمر.

ب60 مليون مستشفيات طنطا بصدد اجراء العمليات الجراحية باستخدام

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