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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزارة الداخلية تستقبل أول أفواج حج القرعة العائدين من أداء مناسك الحج (فيديو)

حج القرعة
حج القرعة

استقبلت وزارة الداخلية أول أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدين من الأراضى المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم، فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

https://www.youtube.com/watch?v=OpObVLu9QyU&t=48s&fbclid=IwAR3Tp4HSeBm-bBEf3MuHiu7p8M94QPWdwZ0Xb4Jy9qLDf6Y6a9fZ-3vTIiI

وقد أعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام.

حج القرعة مطار القاهرة الدولي العائدون من الأراضى المقدسة أداء فريضة الحج ووجهوا الشكر للقيادة السياسية أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى

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