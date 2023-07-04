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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

35 مصابا في اصطدام سيارة ترحيلات وأتوبيس سياحي بدمياط

الحادث
الحادث

أصيب 35 مواطنا في اصطدام سيارة ترحيلات مساجين بأتوبيس سياحي و3 سيارات أخرى على طريق “دمياط-شربين” بنطاق مركز كفر سعد في دمياط.

جرى إخطار قوات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفيات كفر سعد المركزي، كفر سعد، وكفر البطيخ المركزي.

أخطرت قوات الشرطة لتسيير حركة المرور على الطريق، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.

كما انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن دمياط لمستشفى كفر سعد لمتابعة حالة مصابي الحادث.

وقال مصدر بهيئة إسعاف محافظة دمياط، إن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة، فيما خلف 35 مصابا أغلبهم من المساجين.

 

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محافظ دمياط دمياط حادث ترحيلات محافظة دمياط

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