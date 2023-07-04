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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزارة العدل تعمل بكامل قطاعاتها من العاصمة الإدارية الجديدة

وزير العدل بالعاصمة
وزير العدل بالعاصمة الادارية

انتظم اليوم الثلاثاء عمل كل قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية، وذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

كان مسئولو الوزارة على مدار ثلاثة أشهر سابقة تواجدوا تدريجيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية رفقة الأطقم الفنية والإدارية، لمتابعة تنفيذ التجهيزات اللازمة وإزالة المعوقات؛ تمهيدًا لبدء العمل بشكل كامل اعتبارًا من يوليو الجاري، وذلك في إطار التحول نحو منظومة إدارية متطورة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة العدل العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية

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