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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يندد باستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

جنين
جنين

أدان العراق، الثلاثاء، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في جنين ومخيمها.

جاء هذا وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم، وفقا لما نقتله وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وطالبت الحكومة العراقية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، مؤكدة أن العراق حكومة وشعبا، ينددون باستمرار جرائم الاحتلال، التي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل المرتهن، خلال الساعات الماضية في مدينة جنين ومخيمها.

وأضاف العوادي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بهذا السلوك العدواني، بلا رادع أو ضمير، وبتغافل القوى العظمى وحيادها عن التزاماتها، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطقة، وينبغي على كل القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع شرائع حقوق الإنسان.

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تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

العراق يؤكد موقفه الثابت من الحق الفلسطيني

وجدد العوادي التأكيد على موقف العراق الثابت من الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة.

كما طالب بيان الحكومة العراقية كل قوى الخير والسلام في العالم، بالعمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة الجريمة النكراء، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب واضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة جنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها منذ فجر أمس، إلى 10 شهداء، وإصابة 100 بينهم 20 في حالة الخطر.

من جهته، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمها من الدخول إلى مدينة جنين والقيام بعملهم، موضحة أن الوضع يسوء في المدينة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

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"الصحة العالمية": الأطقم الطبية مُنعت من الدخول إلى مخيم جنين

العراق الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني جنين الحكومة العراقية

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