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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة العالمية": الأطقم الطبية مُنعت من الدخول إلى مخيم جنين

مخيم جنين
مخيم جنين

أكدت منظمة الصحة العالمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى مخيم جنين لإسعاف المصابين، حسبما ذكرت فضائية "العربية".

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 120 شخصا، وإنه لا تزال لديه عشرة "أهداف" أخرى، وسط مخيم جنين.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها عثرت على شهيد، صباح اليوم، في منطقة مرج ابن عامر في مدينة جنين.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين إلى عشرة وأكثر من 100 إصابة، بينهم 20 حالة خطرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نجحت في إجلاء 500 عائلة من داخل المخيم، إلى عدد من مراكز الإيواء داخل مدينة جنين. 

الصحة العالمية مخيم جنين جنين منظمة

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