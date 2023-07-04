رئيس "تضامن النواب" يشكر الرئيس السيسي على دعمه ذوي الإعاقة

وجه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمؤسسات الدولة المصرية الوطنية التي على الرغم من الظروف الاقتصادية الا انها تقوم بواجبها على خير ما يكون في دعم الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة اليوم والتي ناقشت مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

وأضاف القصبي، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المرحلة الراهنة، إلا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي حريصة كل الحرص علي دعم تلك الفئة وهو ما يمثل انتصارا للدولة المصرية يضاف الي انتصارات تحقق كل يوم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجهات الممولة لصندوق قادرون باختلاف جهات وطنية حيث ستمول وزارة الدفاع الصندوق بـ500 مليون جنيه في حين ستدفع هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة 200 مليون جنية للصندوق وهيئة قناة السويس 100 مليون جنيه وصندوق تحيا مصر 100 مليون جنيه، وصندوق دعم أسر الشهداء 100 مليون جنيه ليكون الإجمالي مليار جنيه وهو ما يمثل انتصارا للدولة المصرية وتحقيا لدعم تلك الفئة.

وأكد القصبي أن مشروع القانون ياتي تفعيلا للنصوص الدستورية وتحقيا لإرادة سياسية، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة في عقد العديد من الاجتماعات لصالح تلك الفئة ومع تلك الفئة، وأن كان هذا المشروع الذي وافقنا عليه اليوم يمثل داعما ماليا إلا ان هناك دعم أخر في شتي نواحي ومجالات الحياة خاصة وأن تلك الفئة يخرج من بينها مبدعين وموهبين يضفون لهذا الوطن.

وقدم القصبي الشكرة والتقدير مرة ثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي وللجهات الممولة للصندوق، مشيرا إلى أن التمويل سيكون دافعا قويا لتفعيل مواد مشروع القانون وتحقيق مطالب تلك الفئات خاصة، وأن ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية يعد طفرة تشريعية قوية جدا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.