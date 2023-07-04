وزير الأوقاف يتابع سير العمل بديوان عام الوزارة الجديد (صور)

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، المبنى الجديد لوزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة هنأ خلالها جميع العاملين بوزارة الأوقاف بالانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الأوقاف خلال جولته التفقدية، أن هذا يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف، وهو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة.

فيما استقبل العاملون بالديوان العام وزير الأوقاف بالبشر والسرور، مجددين العهد على المضي قدمًا في التطوير، والعمل الجاد، والتحول الرقمي، بما يتواكب مع النقلة الجديدة للعاصمة الإدارية.