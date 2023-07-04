حبس عاطلين سرقا هواتف محمولة في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى يسرق هواتف المحمول، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، بحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".



وبمناقشة قوات الأمن لهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.